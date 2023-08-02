0
0
56
НОВОСТИ

В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ

12:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле марки «Мерседес» врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем „Мерседес“, врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии. Когда полиция установила местонахождения автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората полиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 02.08.2023
Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
0
42
12:03 02.08.2023
Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
0
38
11:32 02.08.2023
Если Армения не подпишет мирный договор, то ситуация может стать непредсказуемой - Алиев
0
103
11:20 02.08.2023
Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов
0
120
11:05 02.08.2023
Нигер открыл границы с соседними странами
0
168
11:00 02.08.2023
Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
0
146
10:32 02.08.2023
Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края
0
174
10:22 02.08.2023
Собянин: В 11 московских больницах приемные отделения полностью реконструируют
0
98
10:20 02.08.2023
В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
0
195
10:05 02.08.2023
СВО показала, что ВПК США не был способен функционировать на нужном уровне — Пентагон
0
203

Возврат к списку