В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала в Кишиневе водителя, который на автомобиле марки «Мерседес» врезался в ворота посольства России и скрылся с места аварии.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем „Мерседес“, врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии. Когда полиция установила местонахождения автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан», — говорится в сообщении на сайте Генерального инспектората полиции.