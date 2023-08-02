Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вариант военного вмешательства в ситуацию в Нигере со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) является более, чем актуальным, сообщает французская радиостанция RFI в связи с открывающейся 2 августа в столице Нигерии Абудже трехдневной экстренной встречей начальников штабов и высокопоставленных военных ЭКОВАС. Она приводит мнение вовлеченного в дискуссии лица, согласно которому решение о военном вмешательстве в Нигер принято в целях восстановления в африканской стране конституционного порядка.

По данным RFI, цель встречи военных — разработать плат интервенции в Нигер, стратегию действий, логистические аспекты операции и временной график.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ЭКОВАС потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ЭКОВАС дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников «все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка», и не исключило «использования силы».

Одновременно 2 августа в столицу Нигера Ниамей с посреднической миссией отбывает делегация ЭКОВАС для переговоров с мятежниками, захватившими власть. Ее возглавляет бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.