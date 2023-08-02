Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
12:03 02.08.2023
В рамках программы реновации, действующей в Москве шесть лет, в эксплуатацию удалось ввести уже 260 домов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за годы после принятия закона о реновации жилищного фонда был пройден самый сложный этап выполнения программы.
«Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 млн кв. м жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов, - отметил мэр. - В эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах».
По данным градоначальника, сейчас в процесс переселения включены 128 тыс. человек, а больше 103 тыс. уже переселились в новые квартиры.
Сейчас в работе у строителей еще 231 дом – они появятся на месте снесенных хрущевок. Часть зданий уже строят, часть проектируют. В них смогут переселиться более 150 тыс. горожан.
Напомним, всего в программу включены 5 175 домов, в которых живут почти 1 млн москвичей.
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