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Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов

12:03 02.08.2023

В рамках программы реновации, действующей в Москве шесть лет, в эксплуатацию удалось ввести уже 260 домов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за годы после принятия закона о реновации жилищного фонда был пройден самый сложный этап выполнения программы.

«Сформировали градостроительную документацию, подобрали территории для строительства больше 11 млн кв. м жилья во всех округах столицы, утвердили перечень домов под расселение и ориентировочные сроки переезда жильцов, - отметил мэр. - В эксплуатацию уже ввели 260 домов. Они действительно качественные, одни из самых красивых, современных и лучших в своих районах».

По данным градоначальника, сейчас в процесс переселения включены 128 тыс. человек, а больше 103 тыс. уже переселились в новые квартиры.

Сейчас в работе у строителей еще 231 дом – они появятся на месте снесенных хрущевок. Часть зданий уже строят, часть проектируют. В них смогут переселиться более 150 тыс. горожан.

Напомним, всего в программу включены 5 175 домов, в которых живут почти 1 млн москвичей.

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