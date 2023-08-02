Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
12:20 02.08.2023 Источник: Lenta.ru
Президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомых с планом.
Уточняется, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование». Ожидается, что Белый дом представит запрос в этом месяце.
«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более сложное положение, поскольку многие, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему выступают за поддержку Тайваня», — сказал эксперт по безопасности в Азии в аналитическом центре Американского института предпринимательства Зак Купер. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 12:05 02.08.2023
- Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
- 12:03 02.08.2023
- Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
- 12:00 02.08.2023
- В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
- 11:32 02.08.2023
- Если Армения не подпишет мирный договор, то ситуация может стать непредсказуемой - Алиев
- 11:20 02.08.2023
- Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов
- 11:05 02.08.2023
- Нигер открыл границы с соседними странами
- 11:00 02.08.2023
- Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
- 10:32 02.08.2023
- Частный гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края
- 10:22 02.08.2023
- Собянин: В 11 московских больницах приемные отделения полностью реконструируют
- 10:20 02.08.2023
- В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать