0
0
143
НОВОСТИ

Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе

12:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы в составе Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) начали учения в районе острова Абу-Муса в Персидском заливе, принадлежность которого оспаривают Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило иранское агентство ИРНА.

По его информации, командующий КСИР генерал Хосейн Салами и другие высокопоставленные военные вылетели на остров Абу-Муса для проведения учений. Как пишет агентство, их цель — продемонстрировать «авторитет и боевую готовность ВМС КСИР обеспечивать безопасность в Персидском заливе и на иранских островах». Военные также высадились на острове Большой Томб. В маневрах принимают участие различные подразделения иранских войск при поддержке воздушно-космических сил. В учениях были задействованы новые корабли, оснащенные ракетами с дальностью полета 600 км, отмечает ИРНА.

Между тем агентство Tasnim сообщило, что на некоторых островах, в том числе на Абу-Мусе, были развернуты баллистические ракеты «Фатх» и крылатые ракеты «Кадир» с дальностью полета 120 км и 300 км соответственно. По сведениям агентства, в учениях также были задействованы беспилотные корабли и беспилотные летательные аппараты.

Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают ОАЭ и Иран. 17 июля официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран не намерен осуждать статус этих островов, так как считает их своей территорией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:49 02.08.2023
Сергей Лёвкин рассказал участникам МУФ о новом качестве городской среды и программе реновации
0
12
13:39 02.08.2023
Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами
0
41
13:32 02.08.2023
Число желающих служить в Бундесвере упало в 2023 году на 7% - Der Spiegel
0
58
13:20 02.08.2023
Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову
0
85
13:05 02.08.2023
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля
0
98
13:00 02.08.2023
МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за реплик украинских властей
0
119
12:20 02.08.2023
Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
0
169
12:05 02.08.2023
Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
0
184
12:03 02.08.2023
Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
0
156
12:00 02.08.2023
В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
0
186

Возврат к списку