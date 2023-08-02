МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за реплик украинских властей

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Украины и Польши на данный момент «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. Об этом заявил в среду в эфире радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с представителем украинского посольства.

«Разговор будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — сказал он.

По словам Яблоньского, «это вытекает из того факта, что к сожалению, там [на Украине] появились определенные эмоции». «Мы с пониманием к этому относимся, потому что страна под атакой. Но нельзя так относиться к своим союзникам», — добавил он, указав, что в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».