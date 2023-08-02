Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову
13:20 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России в среду отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за госизмену, передает корреспондент ТАСС.
«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — огласила постановление кассационная инстанция. Слушания прошли в закрытом заседании в связи с секретностью дела.
Новости
- 13:49 02.08.2023
- Сергей Лёвкин рассказал участникам МУФ о новом качестве городской среды и программе реновации
- 13:39 02.08.2023
- Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами
- 13:32 02.08.2023
- Число желающих служить в Бундесвере упало в 2023 году на 7% - Der Spiegel
- 13:05 02.08.2023
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля
- 13:00 02.08.2023
- МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за реплик украинских властей
- 12:32 02.08.2023
- Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе
- 12:20 02.08.2023
- Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
- 12:05 02.08.2023
- Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
- 12:03 02.08.2023
- Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
- 12:00 02.08.2023
- В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать