Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в среду отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за госизмену, передает корреспондент ТАСС.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — огласила постановление кассационная инстанция. Слушания прошли в закрытом заседании в связи с секретностью дела.