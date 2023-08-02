Число желающих служить в Бундесвере упало в 2023 году на 7% - Der Spiegel
13:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество заявок на прохождение военной службы по контракту в Бундесвере сократилось с января по май 2023 года на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Он указывает со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ, что за первые пять месяцев текущего года заявку на службу в войсках подали всего 23 414 жителей Германии. В 2019 году за тот же период было зарегистрировано почти 30 тыс. желающих заключить такой контракт. По утверждению ведомства, снижение числа новобранцев «связано с демографическими изменениями и социальными факторами, которые влияют на ухудшение состояния рынка труда». Его представители предупреждают, что дальнейшее снижение численности кадрового состава ВС «затруднит поддержание высокого качества отбора военнослужащих».
В конце марта Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. человек. В Минобороны Германии планируют увеличить численность личного состава ВС страны до 203 тыс. к 2031 году.
НОВОСТИ
- 13:49 02.08.2023
- Сергей Лёвкин рассказал участникам МУФ о новом качестве городской среды и программе реновации
- 13:39 02.08.2023
- Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами
- 13:20 02.08.2023
- Верховный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену Ивану Сафронову
- 13:05 02.08.2023
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля
- 13:00 02.08.2023
- МИД Польши отметил ухудшение отношений с Украиной из-за реплик украинских властей
- 12:32 02.08.2023
- Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе
- 12:20 02.08.2023
- Байден может предложить оплатить оружие для Тайваня из денег для Украины - FT
- 12:05 02.08.2023
- Участники встречи военных чинов ЭКОВАС обсудят возможную операцию против Нигера — СМИ
- 12:03 02.08.2023
- Собянин: За шесть лет по программе реновации в эксплуатацию ввели 260 домов
- 12:00 02.08.2023
- В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать