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Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны Белгородской области

14:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть «не в те руки», представитель Кремля сказал: «Оружие никогда не бывает бесконтрольным Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть».

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