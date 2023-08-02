Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами
13:39 02.08.2023
Московские власти согласны делиться своими лучшими практиками с представителями всех дружественных стран. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, часть из них прибыли на Урбанистический форум, открывшийся в столице РФ.
«Коллеги, с которыми у нас хорошие, дружеские отношения, которые работают на этом форуме, мы многими своими практиками, в том числе в части городского здоровья, будем с ними делиться, - заявил Левкин, выступая на панельной дискуссии «Urban Health как основа качества жизни города» в рамках Московского урбанистического форума. - Недавно была делегация Венесуэлы во главе с мэром Каракаса, женщина-мэр, она была (в Москве) четыре года назад, до пандемии, и (теперь) рассказала мне, что она не узнала город, как он изменился, насколько он стал еще красивее. Поэтому готовы делиться - с Венесуэлой делимся, с коллегами из Индии делимся, все, кто здесь слышит, готовы отдельно индивидуально поделиться».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Московский урбанистический форум будет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов. Гостей ждут на четырех площадках – в парке «Зарядье», в «Лужниках», в «Манеже», и Гостином Дворе, где посетителям приготовлены образовательные, деловые, культурные и спортивные программы.
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