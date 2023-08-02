Курс доллара на Мосбирже превысил 93 руб., юань — 13 руб.
14:12 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже превысил 93 руб. впервые с 6 июля 2023 года, курс юаня поднялся выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным Мосбиржи на 12:59 мск, доллар рос на 0,8%, до 93,06 руб. При этом курс юаня к 13:10 мск поднимался до 13,004 руб. (+1,29%).
По данным на 13:30 мск, курс доллара немного ускорил рост до 93,16 руб. (+0,9%). В то же время курс юаня замедлил рост до 12,95 руб. (+0,87%), а курс евро рос на 0,97% и составлял 102,15 руб.
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