Медведев порекомендовал Зеленскому задуматься, что тот сделал со своей страной
14:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский должен посмотреть на последствия ударов ВС РФ, нанесенных в ответ на террористические акты со стороны Украины, и задуматься о своей стране. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Зеленского о том, что россияне почувствуют результаты работы украинских силовиков.
По мнению Медведева, Зеленский лучше бы «съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и других после террористических атак Украины». «И задумался, что он сделал со своей страной!» — написал замглавы СБ РФ в своем телеграм-канале.
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