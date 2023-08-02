Медведев порекомендовал Зеленскому задуматься, что тот сделал со своей страной

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский должен посмотреть на последствия ударов ВС РФ, нанесенных в ответ на террористические акты со стороны Украины, и задуматься о своей стране. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление Зеленского о том, что россияне почувствуют результаты работы украинских силовиков.

По мнению Медведева, Зеленский лучше бы «съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и других после террористических атак Украины». «И задумался, что он сделал со своей страной!» — написал замглавы СБ РФ в своем телеграм-канале.