Каждый пятый выпускник вуза устроился на работу с помощью родителей - исследование

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Исследование: каждый пятый выпускник вуза устроился на работу благодаря родителям. В этом признались 18% молодых людей от 22 до 26 лет.

17% респондентов в возрасте от 14 до 21 года без высшего образования также рассказали, что им помогли трудоустроиться родители. Результаты опроса сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

По мнению 45% молодёжи и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодёжи и 17% выпускников вузов.