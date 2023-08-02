0
0
45
НОВОСТИ

Каждый пятый выпускник вуза устроился на работу с помощью родителей - исследование

15:00 02.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Исследование: каждый пятый выпускник вуза устроился на работу благодаря родителям. В этом признались 18% молодых людей от 22 до 26 лет.

17% респондентов в возрасте от 14 до 21 года без высшего образования также рассказали, что им помогли трудоустроиться родители. Результаты опроса сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

По мнению 45% молодёжи и каждого второго выпускника вуза (50%), родители вообще не должны помогать детям устраиваться на работу. 26% опрошенных до 21 года и 24% молодых специалистов считают правильным, если родители просят о помощи в этом вопросе других родственников или знакомых. В том, что сыну или дочери стоит помочь с поиском вакансий, уверены 24% молодёжи и 17% выпускников вузов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 02.08.2023
Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе
0
75
11:00 02.08.2023
Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
0
95
10:20 02.08.2023
В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
0
91
10:00 02.08.2023
Взрывы прогремели ночью в нескольких районах Киева
0
96
09:05 02.08.2023
Группировка «Центр» сорвала 5 атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении
0
100
17:12 01.08.2023
Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон
0
198
14:32 01.08.2023
Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
0
208
14:12 01.08.2023
Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море
0
219
13:32 01.08.2023
Начальник штаба армии Алжира прибыл в РФ, встретится с Шойгу
0
209
11:32 01.08.2023
ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва на ореховском направлении в Запорожской области
0
215

Возврат к списку