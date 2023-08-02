Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в Турции
15:12 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказал признательность за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении.
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