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НОВОСТИ

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

15:12 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказал признательность за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

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