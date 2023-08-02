Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров в Турции

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказал признательность за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении.