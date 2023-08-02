В Балтийском море начались учения «Океанский щит — 2023»
15:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в среду начали в акватории Балтийского моря учения «Океанский щит — 2023», сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«С 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение „Океанский щит — 2023“. В ходе учения планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению силами (войсками)», — рассказали в ведомстве. Кроме того, предполагается отработать защиту морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов и оборону морского побережья.
«К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тыс. военнослужащих», — добавили в Минобороны.
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