Медведев с сарказмом прокомментировал уголовное дело против Трампа: раньше бы убили

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а лишь подвергают уголовному преследованию.

«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо,» — написал Медведев на английском языке на своей страничке в «Твиттере».

Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа по четырем статьям.