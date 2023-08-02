Медведев с сарказмом прокомментировал уголовное дело против Трампа: раньше бы убили
16:32 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал очевидным прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а лишь подвергают уголовному преследованию.
«Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения. Что ж, прогресс налицо,» — написал Медведев на английском языке на своей страничке в «Твиттере».
Спецпрокурор США Джек Смит объявил ранее о выдвижении обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа по четырем статьям.
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