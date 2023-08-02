Нигерия прекратила поставки электроэнергии в соседний Нигер
17:12 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, вызвав массовые отключения в соседней стране. Об этом сообщило агентство AFP, отметив, что тем самым нигерийская компания Nigerian Electricity Company выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников.
«Нигерия 1 августа остановила передачу электроэнергии Нигеру по высоковольтной линии», — приводит оно слова своего собеседника. Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигера.
В свою очередь медиагруппа Би-би-си передает, что в нигерской столице Ниамей и других городах сейчас электричество подается потребителям в течение четырех часов в сутки и с большими перерывами.
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