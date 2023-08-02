Платформа Layer от Сбера поможет бизнесу привлечь новых клиентов благодаря модели искусственного интеллекта MiVOLO
17:15 02.08.2023
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели Сбера MiVOLO, которая стала лучшей в мире по этому функционалу в соответствии с результатами тестов нескольких международных бенчмарков. Она превзошла другие представленные на лидерборде модели с существенным отрывом. В любом из сценариев точность модели в определении возраста значительно выше, чем у человека.
Layer уже используется на многих интернет-площадках страны. Для онлайн-журналов она анализирует изображения в статьях о моде и домашнем декоре и сразу же составляет для читателей список похожих товаров в партнерских интернет-магазинах. А на маркетплейсе МегаМаркет сервис выбирает для покупателей элементы гардероба, похожие на те, что человек видит в карточке товара или на модели.
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