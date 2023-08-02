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НОВОСТИ

Платформа Layer от Сбера поможет бизнесу привлечь новых клиентов благодаря модели искусственного интеллекта MiVOLO

17:15 02.08.2023

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Сбер усовершенствовал собственную платформу для распознавания объектов в фото- и видеоматериалах Layer для маркетплейсов, магазинов и онлайн-журналов. Теперь сервис позволяет бизнесу вывести свою рекомендательную систему на новый уровень: Layer может еще точнее определить пол и возраст человека по фотографии, даже если в кадр не попало лицо, а затем подобрать релевантные товары для клиента согласно их поисковому запросу. Таким образом, компаниям открывается эффективный канал продаж, а онлайн-журналы получают дополнительную монетизацию с рекомендуемых товаров.

Это стало возможным благодаря внедрению в Layer собственной модели Сбера MiVOLO, которая стала лучшей в мире по этому функционалу в соответствии с результатами тестов нескольких международных бенчмарков. Она превзошла другие представленные на лидерборде модели с существенным отрывом. В любом из сценариев точность модели в определении возраста значительно выше, чем у человека.

Layer уже используется на многих интернет-площадках страны. Для онлайн-журналов она анализирует изображения в статьях о моде и домашнем декоре и сразу же составляет для читателей список похожих товаров в партнерских интернет-магазинах. А на маркетплейсе МегаМаркет сервис выбирает для покупателей элементы гардероба, похожие на те, что человек видит в карточке товара или на модели.

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