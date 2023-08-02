Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

17:31

В Москве запущено движение машин по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до Московской кольцевой автодороги (МКАД). По словам мэра Сергея Собянина, который участвовал в церемонии открытия участка магистрали, сейчас идет активная работа над созданием южного направления Московского скоростного диаметра.

«Думаю, примерно две трети работы выполнено. Сегодня запускаем важный участок – от Южной рокады до МКАД. Из этого участка 2 км – это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок. И очень важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью», – заявил глава города.

По словам градоначальника, до завершения строительства смежного участка МСД за МКАД заезжать и выезжать на кольцевую автодорогу можно будет через улично-дорожную сеть. «Соединение будет вестись через ул. Дорожная, через Ступинский проезд, ул. Подольских Курсантов. Вся эта сеть готова. Поэтому сегодня мы запускаем полноценный участок, и, думаю, через месяц–два запустим полностью соединение со скоростным диаметром», – сообщил мэр Москвы

Строительство участка южного направления МСД от Южной рокады до МКАД началось в ноябре 2019 года и было завершено на пять месяцев раньше контрактного срока. Это шестиполосная трасса протяженностью около 8 км. На новом участке МСД от Южной рокады построены две эстакады длиной 1,5 км – через ж/д пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на ул. Дорожная, а также в районе станции «Красный Строитель». А на пересечении с путями Павелецкого направления был построен тоннель длиной 46 м. Всего для создания участка пришлось построить и реконструировать 13,5 км дорог.