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НОВОСТИ

Великобритания объявила о смене посла в России

17:40 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания объявила о смене своего посла в Москве, с ноября должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.

«Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — сказано в заявлении.

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