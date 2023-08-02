Великобритания объявила о смене посла в России
17:40 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания объявила о смене своего посла в Москве, с ноября должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом сообщил МИД Соединенного Королевства.
«Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации на смену дамы Деборы Броннерт, которая будет переведена на другую дипломатическую работу. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — сказано в заявлении.
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