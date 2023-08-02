Папа Римский: Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, хочется спросить: куда ты плывешь..?

18:23 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск в среду заявил о необходимости поиска креативных решений для урегулирования конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

"Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу (...) хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь путей мира, креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?" - сказал понтифик в ходе визита в Португалию.

Он добавил, что его тревожит то, что "во многих частях света постоянно делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей".