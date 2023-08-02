Нетаньяху: Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается к Израилю

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Замбии Хакаинде Хичилема, находящийся в еврейском государстве с визитом, обсудили в среду в Иерусалиме перспективы укрепления двусторонних связей. Во время встречи Нетаньяху заявил, что развитие отношений его страны с Замбией знаменует возвращение Израиля на Африканский континент, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Приветствуя гостя, Нетаньяху подчеркнул, что между Израилем и Замбией установилась «невероятная дружба». «Мы обсуждаем множество путей дальнейшего улучшения наших отношений во благо обоих наших народов, а также ради возвращения Израиля в Африку. Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается к Израилю. И я думаю, что это пойдет на благо всем», — сказал израильский премьер, высказывания которого приводит канцелярия.