Зеленский хочет, чтобы иностранные фирмы производили свое оружие на Украине

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Локализация производства оружия иностранных компаний на Украине является одной из приоритетных задач для дипломатии страны в настоящий момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с руководителями диппредставительств.

«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. <…> Наша задача — всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, орудий и снарядов», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский также потребовал от украинских дипломатов максимально привлекать к данной инициативе иностранные компании. По его словам, страна ежемесячно наращивает производство оружия и боеприпасов.