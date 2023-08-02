Зеленский хочет, чтобы иностранные фирмы производили свое оружие на Украине
19:30 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Осенью на Украине пройдет первый форум оборонной индустрии. <…> Наша задача — всех объединить на украинской платформе. Постоянно проходят мероприятия, посвященные производству дронов. Есть возможности локализации производств военной техники, орудий и снарядов», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Зеленский также потребовал от украинских дипломатов максимально привлекать к данной инициативе иностранные компании. По его словам, страна ежемесячно наращивает производство оружия и боеприпасов.
НОВОСТИ
- 19:30 02.08.2023
- Зеленский хочет, чтобы иностранные фирмы производили свое оружие на Украине
- 15:32 02.08.2023
- В Балтийском море начались учения «Океанский щит — 2023»
- 12:32 02.08.2023
- Иран начал военные учения в районе спорных островов в Персидском заливе
- 11:00 02.08.2023
- Владимир Путин поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
- 10:20 02.08.2023
- В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары
- 10:00 02.08.2023
- Взрывы прогремели ночью в нескольких районах Киева
- 09:05 02.08.2023
- Группировка «Центр» сорвала 5 атак штурмовиков ВСУ на краснолиманском направлении
- 17:12 01.08.2023
- Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению — Пентагон
- 14:32 01.08.2023
- Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили свыше 345 военнослужащих — МО РФ
- 14:12 01.08.2023
- Киев безуспешно пытался атаковать безэкипажными катерами гражданские суда РФ в Черном море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать