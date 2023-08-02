Президент Бразилии: Банк БРИКС должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен проводить более эффективную и щедрую экономическую политику, нежели Международный валютный фонд. Такое пожелание высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я считаю, что банк БРИКС должен быть более эффективным и более щедрым, чем МВФ, когда тот отказывает в помощи. Он должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ», — сказал политик на встрече с представителями зарубежных СМИ.