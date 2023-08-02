МО РФ предупредило об ограничении навигации и полетов в зоне Керченского пролива
20:20 02.08.2023 Источник: Интерфакс
Согласно сообщению, опубликованному в разделе с информацией для мореплавателей, плавание всех судов и плавсредств, передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены.
Исключения: суда ВМФ, Росгвардии и ФСБ России, а также суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе.
НОВОСТИ
- 21:30 02.08.2023
- От переговоров по Украине в Джидде США не «ждут чего-либо конкретного» - Госдеп
- 21:10 02.08.2023
- Ситуация «Статьи №5» договора НАТО в отношении белорусско-польских трений не наступила - Госдеп США
- 19:50 02.08.2023
- Президент Бразилии: Банк БРИКС должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ
- 19:30 02.08.2023
- Зеленский хочет, чтобы иностранные фирмы производили свое оружие на Украине
- 18:45 02.08.2023
- Нетаньяху: Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается к Израилю
- 18:23 02.08.2023
- Папа Римский: Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, хочется спросить: куда ты плывешь..?
- 17:40 02.08.2023
- Великобритания объявила о смене посла в России
- 17:31 02.08.2023
- Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД
- 17:15 02.08.2023
- Платформа Layer от Сбера поможет бизнесу привлечь новых клиентов благодаря модели искусственного интеллекта MiVOLO
- 17:12 02.08.2023
- Нигерия прекратила поставки электроэнергии в соседний Нигер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать