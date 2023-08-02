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МО РФ предупредило об ограничении навигации и полетов в зоне Керченского пролива

20:20 02.08.2023 Источник: Интерфакс

Российские военные распространили навигационное предупреждение, согласно которому запрещается движение судов и полеты летательных аппаратов в Керченском проливе, свидетельствует сайт Минобороны РФ.

Согласно сообщению, опубликованному в разделе с информацией для мореплавателей, плавание всех судов и плавсредств, передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены.

Исключения: суда ВМФ, Росгвардии и ФСБ России, а также суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе.

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