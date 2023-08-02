Ситуация «Статьи №5» договора НАТО в отношении белорусско-польских трений не наступила - Госдеп США

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Белоруссии. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя утверждения Варшавы о том, что белорусские вертолеты вторглись в воздушное пространство Польши, нарушив ее государственную границу.