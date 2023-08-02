От переговоров по Украине в Джидде США не «ждут чего-либо конкретного» - Госдеп

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не ждут никаких осязаемых и конкретных результатов от инициированных Западом и Киевом консультаций по Украине в Джидде. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса», — сказал он.