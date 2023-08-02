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НОВОСТИ

Агентство AFP подало в суд на Twitter по поводу нарушения авторских прав

22:00 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французское информационное агентство Agence France Presse подало иск в суд на «Твиттер» за нарушение авторских прав. Об этом сообщается в распространенном коммюнике.

AFP отметило, что намерено добиться от «Твиттера» возмещения за использование своих материалов. Однако соцсеть «проигнорировала все обращения на этот счет», указывается в коммюнике. Именно поэтому было принято решение передать дело в руки юстиции.

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