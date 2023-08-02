0
0
0
НОВОСТИ

В Джидду на консультации по Украине может приехать спецпредставитель Китая - СМИ

22:30 02.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай планирует направить спецпредставителя правительства по делам Евразии Ли Хуэя на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине в Джидде. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и американских должностных лиц.

По данным издания, подобный шаг «мог бы означать значительный сдвиг» в позиции Китая в данном вопросе, так как Пекин воздержался от участия в предыдущих консультациях, которые прошли в Копенгагене в июне этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 02.08.2023
Агентство AFP подало в суд на Twitter по поводу нарушения авторских прав
0
122
21:30 02.08.2023
От переговоров по Украине в Джидде США не «ждут чего-либо конкретного» - Госдеп
0
156
21:10 02.08.2023
Ситуация «Статьи №5» договора НАТО в отношении белорусско-польских трений не наступила - Госдеп США
0
178
20:20 02.08.2023
МО РФ предупредило об ограничении навигации и полетов в зоне Керченского пролива
0
233
19:50 02.08.2023
Президент Бразилии: Банк БРИКС должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ
0
247
19:30 02.08.2023
Зеленский хочет, чтобы иностранные фирмы производили свое оружие на Украине
0
267
18:45 02.08.2023
Нетаньяху: Израиль возвращается в Африку, Африка возвращается к Израилю
0
313
18:23 02.08.2023
Папа Римский: Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, хочется спросить: куда ты плывешь..?
0
338
17:40 02.08.2023
Великобритания объявила о смене посла в России
0
340
17:31 02.08.2023
Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД
0
349

Возврат к списку