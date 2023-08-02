В Джидду на консультации по Украине может приехать спецпредставитель Китая - СМИ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай планирует направить спецпредставителя правительства по делам Евразии Ли Хуэя на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине в Джидде. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и американских должностных лиц.

По данным издания, подобный шаг «мог бы означать значительный сдвиг» в позиции Китая в данном вопросе, так как Пекин воздержался от участия в предыдущих консультациях, которые прошли в Копенгагене в июне этого года.