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НОВОСТИ

6 БПЛА сбиты при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет

09:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть беспилотников сбиты ночью на юго-западе Калужской области силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Шапша.

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