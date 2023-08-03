Франция не хочет продавать США детали для ядерных реакторов - Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция изучает варианты действий, чтобы местная компания-поставщик оборудования для ядерных реакторов Velan SAS не продавала детали США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что власти Франции таким образом стремятся защитить стратегическую отрасль страны.

При этом издание уточняет, что компания Flowserve планировала сделку на сумму около 247 миллионов долларов, в рамках которой должна была поглотить французское подразделения базирующейся в Канаде компании Velan Inc. Во Франции она занимается поставкой деталей для одного из крупнейших в мире операторов атомных электростанций Électricité de France.

Сделка должна была быть закрыта к концу второго квартала, однако была отложена. Lenta.Ru