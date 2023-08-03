Графика контрнаступления ВСУ не существует - секретарь СНБУ

09:20 Источник: Газета.Ru

Никаких сроков по украинскому контрнаступлению не существует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, которого цитирует украинский телеканал ТСН.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика (наступления. — «Газета.Ru») не существует. У нас «натовская» система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — сказал он.

Данилов также отметил, что из-за огромного количества мин Вооруженные силы Украины много участков преодолевают пешком, а не на технике, которую украинская армия получила от Запада.

Накануне сообщалось, что украинские войска возвращаются к прежней тактике в ходе своего контрнаступления из-за неэффективности и теперь намерены изматывать российские силы.