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Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми - Боррель

09:32 03.08.2023 Источник: Газета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми, передает Reuters.

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам.  Газета.Ru

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