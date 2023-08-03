Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми - Боррель

09:32 Источник: Газета.Ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми, передает Reuters.

По его словам, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам. Газета.Ru