США рассматривают возможность создания новых военных баз на греческих островах
10:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете (NDAA), которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах. Об этом сообщает греческая газета Parapolitika.
В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание. Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.
Издание отмечает, что согласно поправке Палаты представителей доклад должен быть подан в течение двух месяцев после подписания окончательного законопроекта (NDAA), включая следующие данные: анализ возможности создания дополнительных баз или расширения военного присутствия США в Греческой Республике, особенно на греческих островах; описание прав базирования, предоставленных Соединенным Штатам в соответствии с обновленным Соглашением о взаимном оборонном сотрудничестве между США и Грецией (MDCA); описание деятельности США и инвестиций в базы, включенные в MDCA; оценка состояния сотрудничества в сфере безопасности, согласно требованиям американо-греческого законодательного акта об обороне и межпарламентском партнерстве от 2021 года (U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act).
НОВОСТИ
- 11:20 03.08.2023
- Норвегия включена в список недружественных России государств
- 11:05 03.08.2023
- США добиваются возвращения власти правительству Нигера, заявил Блинкен президенту страны
- 11:00 03.08.2023
- Церемония награждения кинопремии «Ника» в 2023 году не состоится
- 10:32 03.08.2023
- США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб — Володин
- 10:20 03.08.2023
- Возгорание произошло на ракетной базе на Тайване
- 10:05 03.08.2023
- НАТО, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир в Азии — посол КНР
- 09:32 03.08.2023
- Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми - Боррель
- 09:20 03.08.2023
- Графика контрнаступления ВСУ не существует - секретарь СНБУ
- 09:05 03.08.2023
- Франция не хочет продавать США детали для ядерных реакторов - Bloomberg
- 09:00 03.08.2023
- 6 БПЛА сбиты при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать