НАТО, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир в Азии — посол КНР
10:05 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), действия НАТО вовсе не способствуют делу дружбы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
«НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе, нагнетая напряженность и создавая конфронтацию между лагерями, — отметил глава диппредставительства Китая. — Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира».
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