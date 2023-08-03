НАТО, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир в Азии — посол КНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс, запутав Европу, теперь хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), действия НАТО вовсе не способствуют делу дружбы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе, нагнетая напряженность и создавая конфронтацию между лагерями, — отметил глава диппредставительства Китая. — Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира».