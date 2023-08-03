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НОВОСТИ

Возгорание произошло на ракетной базе на Тайване

10:20 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случайное возгорание возникло на научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения на Тайване. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, четыре человека получили ранения.

По его данным, речь идет о базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге Тайваня. Там проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, который выполняет разработки для нужд вооруженных сил острова.

Все пострадавшие госпитализированы. Как указывает агентство, один из них получил ожоги 90% тела, его состояние оценивается как тяжелое. Другие подробности об инциденте пока не приводятся.

Согласно открытым источникам, на базе проводятся испытания ракетного вооружения, в том числе крылатых ракет серии «Сюнфэн» и «Сюншэн» класса «поверхность — поверхность», дальность действия которых может превышать 1 тыс. км.

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