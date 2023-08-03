США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб — Володин
10:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН должна рассмотреть вопрос компенсации со стороны Британии, США и Франции народам африканских государств за нанесенный ущерб. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами», — подчеркнул он.
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