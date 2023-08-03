США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб — Володин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН должна рассмотреть вопрос компенсации со стороны Британии, США и Франции народам африканских государств за нанесенный ущерб. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами», — подчеркнул он.