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Церемония награждения кинопремии «Ника» в 2023 году не состоится

11:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в 2023 году не состоится, к прежнему формату планируют вернуться весной 2024 года, сообщил ТАСС художественный руководитель «Ники» Юлий Гусман.

«В этом году [торжественной церемонии вручения] не будет точно, уже пропущены все сроки. Мы надеемся весной следующего года вернуться к прежнему формату. Надеемся, что весной снова сможем собраться и поздравить наших коллег с этой премией», — сказал собеседник агентства.

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