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США добиваются возвращения власти правительству Нигера, заявил Блинкен президенту страны

11:05 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму в телефонном разговоре, что Вашингтон намерен добиваться возвращения власти законному правительству этой африканской страны. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в среду.

«Госсекретарь продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере. США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», — говорится в документе.

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