Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы — СМИ
12:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин Индии рассматривает вопрос о закупке в России 9 млн тонн пшеницы в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов продовольственного зерна на фоне роста цен на него на индийском рынке. Об этом сообщает газета Econonic Times со ссылкой на источники.
Рост цен на пшеницу вызван введением правительством в этом году впервые с 2008 года ограничений на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах для оптовой и розничной продажи. По заявлению Министерства по делам потребителей Индии, на такой шаг власти республики пошли для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляцией.
По данным российских источников, Россия предлагает Индии пшеницу по конкурентным ценам.
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