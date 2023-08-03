Папа Римский Франциск встретился в Лиссабоне с жертвами священников-педофилов
11:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск принял в Лиссабоне, где находится на съезде по поводу Всемирного дня католической молодежи, группу из 13 жертв насилия со стороны священников-педофилов. Как сообщает портал Vatican News, встреча состоялась вечером 2 августа в нунциатуре после официальных мероприятий. Изначально она не была отмечена в программе.
Как напоминает портал, в начале года был обнародован доклад независимой комиссии, согласно выводам которой в период с 1950 по 2022 год жертвами насилия в лоне церкви в Португалии стали не менее 4,8 тыс. человек. Как правило, акты насилия совершали мужчины (96%), 77% были на момент деяния священниками.
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