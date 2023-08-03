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НОВОСТИ

Норвегия включена в список недружественных России государств

11:20 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается на сайте кабмина.

«Распоряжение принято для реализации указа президента РФ „О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств“. Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается число физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. «Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек», — указали в кабмине.

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