Разработчики БПЛА выступили за создание единой системы обнаружения дронов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработчики предлагают создать единую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая позволит объединить работу всех частных и государственных систем защиты от БПЛА на территории России. Такое мнение в беседе ТАСС высказали эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, который позволяет силовым структурам, а также МЧС России и ряду частных охранных предприятий пресекать движение воздушных, подводных, надводных и других беспилотных аппаратов и комплексов. Сам порядок использования систем противодействия беспилотникам будет утвержден решением государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры РФ. Ее ближайшее заседание состоится не ранее сентября 2023 года.

Разработчики высказали обеспокоенность в связи с тем, что частные лица не смогут использовать системы защиты от БПЛА. «Решением проблемы может стать создание единой системы обнаружения беспилотников на базе Единого оператора по организации комплексной защиты граждан от противоправного применения БПЛА. Это позволит объединить работу всех частных и государственных систем защиты от беспилотников на территории России, систематизировать протоколы обмена данными и их работу в единую систему оперативного реагирования по определенным моделям угроз», — заявил ТАСС председатель правления группы «Федеральная технологическая компания» Иван Поминов.