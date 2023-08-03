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Индия ограничила импорт ноутбуков, компьютеров и планшетов

12:20 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление внешней торговли Индии ограничило ввоз в страну ноутбуков, персональных компьютеров, планшетов и другой электроники, разрешив его только при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт.

«Импорт ноутбуков, планшетов, многофункциональных персональных компьютеров, сверхкомпактных компьютеров, а также сетевых серверов будет ограничен, их ввоз будет допускаться при наличии разрешения на импорт», — говорится в распространенном уведомлении управления.

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