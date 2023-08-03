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Песков назвал Путина своим учителем, а работу с президентом — бесценным опытом

12:05 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесценным опытом свою работу с Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем. Представитель Кремля рассказал об этом в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов».

«Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина», — сказал Песков. Его цитаты опубликованы в телеграм-канале «Мастерской Новых Медиа».

Пресс-секретарь привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. «То, как он использует аргументацию, то, как он убеждает собеседников, то, как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, — это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний», — заключил Песков.

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