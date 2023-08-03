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Введение единой валюты в БРИКС вряд ли реализуемо в ближайшее время — Песков

12:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение единой валюты в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах, также, естественно, ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты каких-то интеграционных процессов (объединений — прим. ТАСС). Это пока дискуссионный процесс, понятно, что он будет растянут по времени, в ближайшей перспективе вряд ли это реализуемо», — сказал он, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы подумать на созданием единых валют БРИКС и Южноамериканского общего рынка («Меркосур») для использования при взаиморасчетах.

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