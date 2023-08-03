Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни
13:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
«К сожалению, Ирины Петровны не стало», — сказал он.
Как сообщил ТАСС заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник, Мирошниченко умерла в четверг в 11:35 мск. «О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно», — добавил он.
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