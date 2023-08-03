13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Сьюзан Сарандон считает НАТО виновной в конфликте на Украине. Как она сказала в опубликованном в газете Il Messaggero интервью, альянс ведет «заказную войну», желая «ослабить Россию».

«Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры», — отметила актриса. По ее словам, альянс «желает ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем», который пугает американцев. Актриса, которая в свое время выступала против войны во Вьетнаме, убеждена, что только дипломатия может остановить украинский конфликт.

76-летняя Сарандон, на чьем счету около сотни ролей в кино, несколько кинонаград, включая премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Мертвец идет» (Dead Man Walking, 1995), удостоена почетной премии фестиваля Magna Graecia в Катандзаро (обл. Калабрия). Она всегда занимала активную политическую и общественную позицию. В настоящее время она поддерживает забастовку сценаристов и актеров в Голливуде.