Сьюзан Сарандон видит вину НАТО в конфликте на Украине
13:20 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Сьюзан Сарандон считает НАТО виновной в конфликте на Украине. Как она сказала в опубликованном в газете Il Messaggero интервью, альянс ведет «заказную войну», желая «ослабить Россию».
«Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры», — отметила актриса. По ее словам, альянс «желает ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем», который пугает американцев. Актриса, которая в свое время выступала против войны во Вьетнаме, убеждена, что только дипломатия может остановить украинский конфликт.
76-летняя Сарандон, на чьем счету около сотни ролей в кино, несколько кинонаград, включая премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Мертвец идет» (Dead Man Walking, 1995), удостоена почетной премии фестиваля Magna Graecia в Катандзаро (обл. Калабрия). Она всегда занимала активную политическую и общественную позицию. В настоящее время она поддерживает забастовку сценаристов и актеров в Голливуде.
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