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НОВОСТИ

В Польше утверждают, что на ее территорию залетели вертолеты из охраны Лукашенко

13:32 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два вертолета, которые, по утверждению польской стороны, 1 августа нарушили воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое предположение озвучил в эфире радио RMF FM бывший глава польского правительства (1996-1997), депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

«Эти вертолеты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко», — приводит радиостанция слова политика. По его словам, «Лукашенко в это время приехал в свою резиденцию на территории Беловежской пущи», которая находится в 7 км от польско-белорусской границы.

«Я не исключаю, что это [пересечение границы] было сознательным действием, но не отвергаю также возможности того, что это было случайностью», — добавил Чимошевич.

1 августа польское правительство заявило, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Белоруссией и усилить ее охрану боевыми вертолетами.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-8 и Ми-24 ВВС и войск ПВО Белоруссии надуманными. По мнению Минска, они были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

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