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В Нигере в День независимости проходят митинги в поддержку захвативших власть военных

14:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Толпы народа в поддержку военных из Национального совета спасения родины (НССР), захвативших власть в Нигере в результате государственного переворота, начали собираться с раннего утра на площадях ряда городов страны в отмечаемый 3 августа День независимости Нигера. Об этом сообщило агентство AFP.

В столице страны Ниамее люди собираются на площади Независимости, отмечает она, добавляя, что люди идут с национальными флагами Нигера и России.

Независимость от Франции была обретена Нигером 3 августа 1960 года. Тем самым Нигер стал одним из первых государств в Африке, которое покончило с колониальной зависимостью.

Накануне лидер НССР генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства, призвал народ Нигера быть готовым к защите родины перед лицом внешних угроз.

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