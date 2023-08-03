В Нигере в День независимости проходят митинги в поддержку захвативших власть военных
14:00 03.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Толпы народа в поддержку военных из Национального совета спасения родины (НССР), захвативших власть в Нигере в результате государственного переворота, начали собираться с раннего утра на площадях ряда городов страны в отмечаемый 3 августа День независимости Нигера. Об этом сообщило агентство AFP.
В столице страны Ниамее люди собираются на площади Независимости, отмечает она, добавляя, что люди идут с национальными флагами Нигера и России.
Независимость от Франции была обретена Нигером 3 августа 1960 года. Тем самым Нигер стал одним из первых государств в Африке, которое покончило с колониальной зависимостью.
Накануне лидер НССР генерал Абдурахман Тчиани, провозглашенный мятежниками главой государства, призвал народ Нигера быть готовым к защите родины перед лицом внешних угроз.
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